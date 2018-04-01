"Динамо" в зрелищном матче победило "Мариуполь"

1 апреля, 2018, 19:24

"Динамо" в воскресенье, 1 апреля 2018 года, одержало волевую победу над "Мариуполем" в 25 туре УПЛ

Правда, до перерыва киевские болельщики не имели повода для радости - играя у себя дома, "Мариуполь" гораздо лучше провел первую половину встречи, передает Футбол24.

"Следствием давления на ворота Бойко в середине первого тайма стал гол Тотовицкого, который замкнул прострел Мишньова с правого фланга. "Динамо" отыгралось сразу после отдыха - Беседин воспользовался передачей Шапаренко", - говорится в сообщении.

На 65-й минуте Николай роскошным дальним ударом под перекладину уже сам забил в ворота бывшей команды. Еще через несколько минут Цыганков закрепил преимущество "бело-синих", отлично разобравшись в чужой штрафной.

"Мариуполь "сумел вернуть интригу на концовку встречи - Тотовицкий затолкал мяч в сетку после подачи с углового. Впрочем, "Динамо" сумело отстоять победный счет. Киевляне набрали 54 очка и сократили отставание от "Шахтера". "Мариуполь" с 33 очками остался последним в верхней шестерке.

Украина. УПЛ, 25 тур

"Мариуполь" - "Динамо" - 2:3

Голы: Тотовицкий, 28, 78 - Беседин, 47, Шапаренко, 65, Цыганков, 73