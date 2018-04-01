Просим для Украины плодов мира и согласия, - Папа Франциск

1 апреля, 2018, 21:34

Глава католиков всего мира, Папа Франциск в своем традиционном Пасхальном послании Urbi et Orbi, озвученном сегодня, 1 апреля 2018 года, пожелал мира и "плодов новой жизни" всему миру и особенно тем государствам, где проливается кровь, страдают дети и невинные люди"

В этом контексте упомянул римский первосвященник и Украину, сообщает Радио Ватикана.

"Плодов мира просим для Украины, чтобы укреплялись шаги на пользу согласия и были облегчены возможности для осуществления гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - преподнес свою просьбу понтифик с лоджии ватиканской базилики Святого Петра.

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Также он упомянул о необходимости установления мира в Сирии, Израиле, Йемене и Судане.