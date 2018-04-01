Обнародованы подробности о 10 украинских воинах, которые погибли на фронте в течение марта 2018-го

1 апреля, 2018, 21:00

В марте 2018 года от минометных обстрелов и прицельного снайперского огня со стороны российско-террористических войск в зоне проведения АТО погибли 10 военных

Подробности о каждом из них обнародовал портал ЦензорНЕТ.

Вместе с тем, отмечается, что приведенный перечень может быть не полным.

1. Вадим Георгиевич Сапеску (позывной Одесса)

Родился 22.04.1984 года в селе Черная Окнянского района Одесской области.

Младший сержант, командир отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Погиб 2 марта 2018 года в зоне ответственности отдельной тактической группировки "Донецк" в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Похоронен 6 марта в родном селе. У него остались мать, две сестры, брат, жена и сын.

2. Владислав Игоревич Козченко

Родился 10.04.1997 года в Полтаве.

Солдат, стрелок-снайпер 1-го взвода 2-й роты 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Погиб 6 марта около 23.00 в зоне ответственности отдельной тактической группировки "Донецк" от пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.



Похоронен 10 марта в Полтаве. У него остались бабушка, дедушка, мать, брат и любимая девушка.

3. Иван Викторович Рященко (позывной Скиф)

Родился 24.03.1983 года в городе Вольногорск Днепропетровской области.

Младший сержант, командир боевой машины пехоты - командир 1-го отделения 3-го взвода 6-й роты 2-го механизированного батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

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Скиф заступил на боевое дежурство, было тихо, и вдруг воздух, как лезвием, разрезала пулеметная очередь со стороны противника. Одна из пуль попала Ивану Викторовичу в висок, случилось это около 21.00.

До дембеля оставалось 9 дней.



Похоронили этого бесстрашного и уникального воина 11 марта в селе Вишневое. У него остались отец, жена и трое сыновей.

4. Юрий Анатольевич Луговской (позывной Баррет)

Родился 05.06.1994 года в городе Червоноград Львовской области.

Снайпер, заместитель командира разведвзвода 1-го батальона особого назначения отдельного отряда специального назначения "Азов" 18-го полка особого назначения Восточного территориального управления Национальной Гвардии Украины.

Погиб 9 марта в 2.15 в зоне ответственности отдельного тактического группировки "Мариуполь" в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Похоронен на Аллее Героев Червоноградского кладбища в селе Бендюга. У него осталась мать.

5. Александр Васильевич Швец

Родился 26.06.1971 года в городе Александрия Кировоградской области.

Младший сержант, наводчик 2-го минометного взвода минометной батареи батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Погиб 11 марта в 10.20 в зоне ответственности отдельной тактической группы "Мариуполь" в результате подрыва на фугасе грузовой машины, которой он управлял.

Похоронен 14 марта на военном кладбище Александрии. У него остались мать, сестра, жена и сын.

6. Марк Сергеевич Гудзовский (позывной Упрямий)

Родился 21.05.1997 года в Днепропетровске (ныне Днепр).

Старший солдат, пулеметчик 3-й роты 1-го батальона особого назначения отдельного отряда особого назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины.

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10 марта в 1.00, в зоне ответственности отдельной тактической группировки "Мариуполь" Марк получил сложнейшее ранение в голову от вражеского снайпера. Перенес операцию в 61-м военно-мобильном госпитале в Мариуполе и вертолетом был доставлен в больницу имени Мечникова, где находился в состоянии комы.

Умер, так и не приходя в сознание, 14 марта.

Похоронен 16 марта на Краснопольском кладбище Днепра. У него остались родители и две сестры.

7. Сергей Николаевич Ковнацкий

Родился 27.08.1995 года в селе Ясеновка Пулинського района Житомирской области.

Старший солдат 1-го десантно-штурмового батальона 95-й десантно-штурмовой бригады.

Погиб 25 марта в зоне ответственности отдельной тактической группировки "Донецк" в результате пулевого ранения головы.

Похоронен 28 марта в Пулинах. У него остались родители, брат и сестра.

8. Андрей Андреевич Кривич (позывной Дилли)

Родился 24.01.1999 года в городе Конотопе.

Боец Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор", в котором он воевал в составе тактической группы "Сапсан".

Погиб он 27 марта в 20.40 на Светлодарской дуге вследствие пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Похоронили Дилли 30 марта на кладбище "Виривске города Конотоп. У него остались родители, двое братьев и две сестры.

9. Владимир Анатольевич Шамчук (позывной Шама)

Родился 16.07.1970 года. Жил в селе Драбово-Барятинское Драбовского района Черкасской области.

Призван по контракту Радомишльським РВК 10.07.2017 года.

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Старший солдат, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор 30-й отдельной механизированной бригады.

Погиб поздно вечером 28 марта в зоне ответственности ТУ "Донецк" (обстоятельства гибели выясняет следствие).

10. Виктор Александрович Максимов

Родился 09.05.1984 года в селе Раевка Синельниковского района Днепропетровской области.

Солдат, механик-водитель, электрик отделения командно-штабных машин взвода управления разведывательной роты 93-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 30 марта во Донецкой области, в 12.55, в результате ранений, несовместимых с жизнью, полученных во время взрыва на неизвестном взрывном устройстве.

У него остались жена и дочь.