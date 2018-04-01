Порошенко – военным: держите порох сухим, патронов не жалейте

1 апреля, 2018, 14:29

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что украинские военные должны давать отпор провокациям врага даже во время действия режима прекращения огня

Об этом он заявил в воскресенье, общаясь с воинами 79-й бригады, сообщается на странице президента в Facebook.

"Рассчитываю, что на этот раз Россия-агрессор будет соблюдать режим прекращения огня. Веры Москве, конечно, нет. Над Кремлем не кресты, а звезды, так что место оно какое-то не очень православное. И воины не хуже меня знают, что слово их "собеседников" с той стороны линии соприкосновения, не стоит и рваного рубля", - сказал Порошенко.

По его словам, никто не лишает украинских военных права по приказу командиров давать достойный отпор провокациям врага.

"Более того, это их обязанность. И текущий режим прекращения огня не является исключением. Соблюдайте его, но держите порох сухим, будьте начеку, и в критических ситуациях патронов не жалейте!", - подчеркнул президент.