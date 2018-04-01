Порошенко освятил вербу в соборе Московского патриархата. Раньше на входе в этот храм были надписи "ФСБ" и "Враги"
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как отмечается, Порошенко помолился за мир в Украине" и пообщался с верующими.
"Президент отметил, что с первого дня своего президентства делал, делает и будет делать все для того, чтобы на украинскую землю пришел мир", - говорится в сообщении.
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Следует отметить, что собор Архистратига Михаила принадлежит Московскому патриархату.
В январе 2018 года во время всеукраинской акции #принеси_ляльку появились куклы и мягкие игрушки в напоминание о ребенке, которого отказался отпевать священник Московского патриархата в Запорожье.
Также на забор было наклеено листовки, в которых говорится о том, что УПЦ МП - "агенты ФСБ" и "враги Украины", писало тогда местное издание MRPL.city.
- Напомним, СБУ изучает антиукраинскую деятельность Московского патриархата.
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