Порошенко: когда придут миротворцы, российская армия уйдет

1 апреля, 2018, 13:16

Президент Петр Порошенко 10 апреля осуществит визит в Берлин для переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель

"Я 10 числа еду в Берлин. Будем говорить о миротворцах", - сообщил он в воскресенье в Мариуполе.

"Почему это так важно? Потому что когда миротворцы придут везде – от Новоазовска до Станицы Луганской, будут в Донецке, в Луганске, там не будет места российской армии, она уйдет через границу", - убежден Порошенко.

По его словам, нужно создать условия для ввода миротворцев, "провести решение СБ ООН".

"Сегодня твердая позиция Украины в борьбе за мир приводит к тому, что все страны мира, кроме России, поддерживают необходимость введения миротворцев. Дожмем Россию. Вы видите, что сейчас Россия оказалась в тотальной и полной изоляции лишь потому, что она агрессией пошла на Украину и убивает украинцев", - сказал президент.