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Первые 300 полицейских уже прошли курсы домедицинской помощи по стандартам НАТО

Все они с декабря 2017 года по март 2018 года прошли 48-часовой курс специальной подготовки для работников, которые, по своим служебным обязанностями должны предоставлять домедицинскую помощь пострадавшим, но не имеют медицинского образования

Об этом заявил первый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, информирует Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По его словам, такие учебные курсы являются крайне важными для работников Национальной полиции, так как именно полицейские являются одними из первых, кто прибывает на место происшествия.

"Все сотрудники Национальной полиции должны научиться предоставлять качественную домедицинскую помощь, ведь правильно и вовремя оказанная медицинская помощь может спасти жизнь и в такие моменты важна каждая секунда", - отметил он.

  • Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь.

 

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