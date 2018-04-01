Некоторые сети не дают проверять пожарную безопасность в их ТРЦ, - Гройсман
По его словам, некоторые торговые сети не пускают работников ГСЧС, которые проводят проверки пожарной безопасности, сказал премьер в эфире одного из телеканалов.
"Мне не нужны штрафы, мне не нужно давление на бизнес. Мне нужно, чтобы была обеспечена соответствующая безопасность", - заявил он.
Гройсман добавил, что если кто-то будет игнорировать требования, на это будут жестко реагировать.
"До меня уже доносится информация, что определенные торговые сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали меня: не играйте с огнем, не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться. Это сопротивление мы преодолеем. Если для этого надо будет задействовать правоохранительные органы и подразделения, мы это сделаем", - сказал премьер.
- 28 марта Гройсман сообщил, что Кабмин поручил профильным ведомствам провести масштабную проверку пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах и других заведениях. Это связано с пожаром в торговом центре в российском Кемерово, где погибло более 60 человек.
- ГСЧС намерена проверить 38 361 место массового скопления людей.
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