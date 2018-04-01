На столичной Троещине из-за падения лифта пострадал человек
1 апреля, 2018, 17:13
В Деснянском районе города Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать, с высоты третьего этажа упала лифтовая кабина.
В этот момент внутри находился мужчина. Его забрала скорая.
- Напомним, в начале марта в захваченном Симферополе из-за неисправного лифта поглибла 38-летняя мать с полугодовалым ребенком. Ее муж перед этим неоднократно жаловался ремонтникам.
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