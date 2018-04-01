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На столичной Троещине из-за падения лифта пострадал человек

В Деснянском районе города Киева в подъезде одной из многоэтажек оборвался лифт

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Как удалось узнать, с высоты третьего этажа упала лифтовая кабина.

В этот момент внутри находился мужчина. Его забрала скорая.

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