На Одесщине поймали таможенника и пограничника, которые брали $1 тыс. за въезд в Украину на "евробляхах"

1 апреля, 2018, 16:20

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке главного государственного инспектора региональной таможни и старшего инспектора пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в Одесской области

Правоохранители установили, что чиновники наладили схему вымогательства денег от водителей транспортных средств с иностранной регистрацией за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины, передает пресс-центр СБ Украины.

Стоимость "проезда" одной автомашины составляла от $150 до $1 тыс. в зависимости от рыночной стоимости автомобиля.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками $150 и 1,5 тыс. грн неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте во время получения очередной взятки в размере $260 и 2,6 тыс. грн.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы.