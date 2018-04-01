На Одесщине поймали таможенника и пограничника, которые брали $1 тыс. за въезд в Украину на "евробляхах"
Правоохранители установили, что чиновники наладили схему вымогательства денег от водителей транспортных средств с иностранной регистрацией за беспрепятственный пропуск на таможенную территорию Украины, передает пресс-центр СБ Украины.
Стоимость "проезда" одной автомашины составляла от $150 до $1 тыс. в зависимости от рыночной стоимости автомобиля.
Оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленниками $150 и 1,5 тыс. грн неправомерной выгоды.
Правоохранители задержали должностных лиц на рабочем месте во время получения очередной взятки в размере $260 и 2,6 тыс. грн.
Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Операция по изобличению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Госпогранслужбы.
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