На Донбассе боевики оборудовали скрытые позиции для "Градов", - ГУР

1 апреля, 2018, 16:40

На Донбассе российско-террористические войска оборудовали скрытые позиции тяжелого вооружения, в т.ч. реактивных систем залпового огня (РСЗО)

Об этом на брифинге в воскресенье, 1 апреля 2018 года, сообщил представитель Министерства обороны полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает Еспресо.TV.

“По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, пребывание российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, и их преступная деятельность продолжают представлять опасность для местного населения. Оккупанты, в нарушение комплекса мер по выполнению Минских соглашений (принятых 12 февраля 2015), оборудуют скрытые позиции тяжелого вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня”, – заявил он.

В частности, в жилой зоне населенного пункта Митькова-Качкари (Новоазовского района) был оборудован склад боеприпасов к РСЗО БМ-21 “Град” одной из воинских частей так называемого “1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск”.

29 марта 2018 года на указанном складе произошел пожар, во время ликвидации последствий которого получили ранения несколько российских военнослужащих.

Напомним, во время этого же брифинга Праута рассказал, как россияне и наемники нарушают условия "Пасхального перемирия".