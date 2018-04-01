Министр инфраструктуры объяснил, почему железнодорожные поезда не ходят в Украине с такой же скоростью, как в Германии

1 апреля, 2018, 20:42

Характерная для ФРГ скорость движения железнодорожных поездов 200-250 км/ч пока является недостижимой для Украины по 2-м главным причинам

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

По его словам, в этом случае многое зависит от "вопроса времени и вопроса стоимости".

В частности, введенная недавно в эксплуатацию скоростная колея Берлин-Мюнхен, по его словам, строилось 10 лет и стоила "огромный бюджет".

"В случае Украины мы таких средств не имеем. И не можем на них рассчитывать, потому что даже евроколею Киев-Одесса мы проектируем как консесионный проект, надеясь найти инвестора, который будет готов войти туда со своими средствами. Частного инвестора, не государство", - добавил он.