Министр инфраструктуры объяснил, почему железнодорожные поезда не ходят в Украине с такой же скоростью, как в Германии
1 апреля, 2018, 20:42
Характерная для ФРГ скорость движения железнодорожных поездов 200-250 км/ч пока является недостижимой для Украины по 2-м главным причинам
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
По его словам, в этом случае многое зависит от "вопроса времени и вопроса стоимости".
В частности, введенная недавно в эксплуатацию скоростная колея Берлин-Мюнхен, по его словам, строилось 10 лет и стоила "огромный бюджет".
"В случае Украины мы таких средств не имеем. И не можем на них рассчитывать, потому что даже евроколею Киев-Одесса мы проектируем как консесионный проект, надеясь найти инвестора, который будет готов войти туда со своими средствами. Частного инвестора, не государство", - добавил он.
- Напомним, на этом же эфире министр заявил, что тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.
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