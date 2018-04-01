Каждый полицейский, чрезвычайник и пограничник обязан уметь оказывать домедицинскую помощь, - Аваков

1 апреля, 2018, 21:19

Каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в связи с началом работы в Украине учебно-тренировочного центра подготовки парамедиков, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Мы делаем очень важное дело. Мы говорим о парамедиках, но видим, что в строю стоят и полицейские, и офицеры ГСЧС. Каждый из них должен уметь оказывать медицинскую помощь, даже не имея медицинского образования", - подчеркнул Аваков.

Глава МВД сообщил, что 31 марта 2018 года дипломы об успешном завершении курса домедицинской помощи получили 75 офицеров, но это только начало.

"На этом мы не останавливаемся. Следующие в очереди на обучение - пограничники", - отметил Аваков.

Министр внутренних дел выразил признательность всем партнерам за содействие. И отметил, что открытие центра стало возможным благодаря помощи НАТО.

В свою очередь глава Представительства НАТО в Украине Александр Винников подчеркнул, что Украина является постоянным партнером НАТО, и открытие этого центра – еще одно подтверждение того, что международное сообщество поддерживает наше государство.

Справка

Создание учебно-тренировочного центра домедицинской помощи в Украине продолжалось 2 года. Программой НАТО было частично выделено оборудование для обеспечения стационарного и мобильного учебно-тренировочного центра. Кроме того, на базе SMURD Fundation в Румынии специальную подготовку по стандартам НАТО прошли 14 украинских специалистов, которые в настоящее время обучают наших офицеров.

В период с декабря 2017 года по март 2018 года на базе отделения прошли обучение по 48-часовой программе, успешно сдали экзамен и получили свидетельство о повышении квалификации по домедицинской помощи 486 слушателей.