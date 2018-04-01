Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку
Об этом сообщают в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Сегодня утром Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию в связи с пожаром в ТЦ Зимняя вишня, при котором, по официальным данным, погибли 64 человека.
"Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, пытался решить вопрос с предоставлением помощи. Еще раз приношу глубочайшие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", – заявил Аман Тулеев в видеообращении.
"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", – добавил Тулеев.
73-летний Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. Его четырежды переизбирали главой региона. Полномочия Тулеева на губернаторском сроке заканчивались в 2020 году.
- 25 марта стало известно, что в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар. Чиновники считают, что очаг возгорания находился в одном из кинозалов. Российский Следственный комитет возбудил уголовное производство по этому делу.
- Количество погибших в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово достигло 64 человек.
- В сеть выложили видео с камер наблюдения в ТЦ "Зимняя вишня", на котором запечатлен момент возгорания.
- Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня".
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-