Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку

1 апреля, 2018, 08:49

Аман Тулеев досрочно покинет пост губернатора Кемеровской области

Об этом сообщают в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Сегодня утром Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию в связи с пожаром в ТЦ Зимняя вишня, при котором, по официальным данным, погибли 64 человека.

"Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, пытался решить вопрос с предоставлением помощи. Еще раз приношу глубочайшие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", – заявил Аман Тулеев в видеообращении.

"Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелым грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", – добавил Тулеев.

73-летний Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году. Его четырежды переизбирали главой региона. Полномочия Тулеева на губернаторском сроке заканчивались в 2020 году.