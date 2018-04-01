Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет
Об этом он пишет для The Telegraph.
"Угроза Великобритании со стороны РФ растет. Путин использует гибридные методы для подрывного влияния на другие страны и имеет отношение к "бесстыжим" кибер-операциям", - убежден министр.
"Для осознания опасности, которая идет от Москвы, достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Сейчас специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было осуществлено "ужасное преступление", - говорится в статье.
"Для обороны Британии необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - отмечает Уильямсон.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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