Глава Минобороны Британии: угроза со стороны России растет

1 апреля, 2018, 07:28

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает, что Лондону "критически важно" развивать оборонный комплекс в связи с растущей угрозой со стороны РФ

Об этом он пишет для The Telegraph.

"Угроза Великобритании со стороны РФ растет. Путин использует гибридные методы для подрывного влияния на другие страны и имеет отношение к "бесстыжим" кибер-операциям", - убежден министр.



"Для осознания опасности, которая идет от Москвы, достаточно изучить отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Сейчас специалисты Организации по запрещению химического оружия проводят анализ вещества, с помощью которого было осуществлено "ужасное преступление", - говорится в статье.



"Для обороны Британии необходимо продолжить развитие, чтобы противостоять этим угрозам уже завтра, чтобы обеспечить безопасность нашей страны", - отмечает Уильямсон.

Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию