Глава фракции БПП обладает представительскими авто, но не имеет своего жилья

1 апреля, 2018, 19:15

Глава “Блок Петра Порошенко” в Верховной Раде Артур Герасимов отчитался о собственных доходах за 2017 год

За прошлый год Герасимов заработал 247 тыс. грн, а его жена - 54 тыс. грн., свидетельствует его налоговая декларация, которая размещена на официальном сайте НАПК.

Наличными политик держит 2,78 млн грн, $83 тыс. и 22 тыс. евро.

Согласно декларации за 2016 год, у депутата было немного больше наличных средств: 4,2 млн грн, $85 тыс, 24 тыс. евро.

Его жена имеет в собственности две квартиры и два гаражных помещения в Киеве. На самого нардепа оформленной недвижимости нет.

В собственности Герасимова находится два не дешевых авто: BMW X5 и Range Rover, у его жены – Opel Vectra.