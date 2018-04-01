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Джошуа победил Паркера и объединил чемпионские пояса

Британский боксер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе

Об этом сообщает Sky Sports. Джошуа впервые в профессиональной карьере провел на ринге все 12 раундов, победив единогласным решением судей - 119:109, 118:110, 118:110.

Джошуа теперь находится в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира. Отсутствующий титул WBC находится в руках у Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО).

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