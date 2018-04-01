Джошуа победил Паркера и объединил чемпионские пояса

1 апреля, 2018, 14:54

Британский боксер Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) и объединил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе