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Дунай подтопил уже треть прибрежного города Вилково

Дунай подтопил уже треть территории города Вилково Килийского района Одесской области. Уровень воды достиг 181 см над нулем поста

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ситуацию усугубляет ветер скоростью около 20 м/с, из-за которого поднялись высокие волны.

"Подтоплены около 30% улиц города. В домах воды пока нет. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей", - сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

Ранее глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов предупредили, что паводок на Дунае угрожает 100 тысячам граждан.

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