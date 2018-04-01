Дунай подтопил уже треть прибрежного города Вилково

1 апреля, 2018, 14:58

Дунай подтопил уже треть территории города Вилково Килийского района Одесской области. Уровень воды достиг 181 см над нулем поста

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ситуацию усугубляет ветер скоростью около 20 м/с, из-за которого поднялись высокие волны.

"Подтоплены около 30% улиц города. В домах воды пока нет. С продуктами питания проблем нет. На случай необходимости подготовлены места для размещения людей", - сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

Ранее глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов предупредили, что паводок на Дунае угрожает 100 тысячам граждан.