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Чиновника задержали за попытку подкупить военного прокурора Одесского гарнизона

Правоохранители задержали сельского голову одного из населенных пунктов Запорожской области за попытку вручить заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в 5 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности племянника

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сельского голову задержали непосредственно во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения, проводятся первоочередные следственные действия.

Продолжается досудебное расследование.

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