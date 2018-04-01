Чиновника задержали за попытку подкупить военного прокурора Одесского гарнизона

1 апреля, 2018, 13:59

Правоохранители задержали сельского голову одного из населенных пунктов Запорожской области за попытку вручить заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в 5 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности племянника