Чиновника задержали за попытку подкупить военного прокурора Одесского гарнизона
1 апреля, 2018, 13:59
Правоохранители задержали сельского голову одного из населенных пунктов Запорожской области за попытку вручить заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в 5 тысяч долларов за непривлечение к уголовной ответственности племянника
Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.
Сельского голову задержали непосредственно во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения, проводятся первоочередные следственные действия.
Продолжается досудебное расследование.
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