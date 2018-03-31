Жители оккупированной Макеевки жалуются на затопленные дворы и подвалы
31 марта, 2018, 09:36
Население временно неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая область) жалуется в соцсетях на затопление дворов и подъездов, что произошло в результате "хозяйствования" российско-оккупационных войск
Об этом сообщают Новости Донбасса.
"Весенний паводок лишил возможности пользоваться канализацией, и элементарно сухим двором и подъездом. В квартирах стены мокрые, чернеют", - пишут жители Макеевки.
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Люди отмечают, что обращение к "коммунальным службам" боевиков не дают результата.
- Напомним, оккупанты превратили Макеевку на "узловой" пункт обороны.
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