Завод им. Малышева в Харькове получил заказ на несколько "Оплотов", каждый из которых стоит 50 млн грн, - СМИ

31 марта, 2018, 14:31

После успешного производства партии танков "Оплот" для Таиланда, в Харькове начнется выпуск этих уникальных машин для нужд украинской армии

Об этом сообщает ICTV.

Разработку впервые было продемонстрировано в 2008 году, а на вооружение она попала в 2009-ом.

Однако, с началом войны украинские оружейники ремонтировали Т-64 и Т-80 из так называемых танковых кладбищ, поскольку производство "Оплотов" тогда было "неслыханной роскошью".

Главным качественным отличием "Оплота" является уникальный динамическая защита, благодаря которому пробить панцирь практически не возможно.

Цели, которую не мог бы уничтожить Оплот, не существует, уверяют на заводе, огонь можно вести 4-мя видами вооружения, в том числе 125-ти миллиметровой пушкой.

Танк попадает в мишень на расстоянии 5 км даже на ходу. Панорамный прицельный комплекс позволяет контролировать ситуацию вокруг без вращения ствола, тепловизор вычисляет врага на расстоянии 10 км, а антилазерна система "Варта" сбивает прицел врага.