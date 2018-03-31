Завод им. Малышева в Харькове получил заказ на несколько "Оплотов", каждый из которых стоит 50 млн грн, - СМИ
Об этом сообщает ICTV.
Разработку впервые было продемонстрировано в 2008 году, а на вооружение она попала в 2009-ом.
Однако, с началом войны украинские оружейники ремонтировали Т-64 и Т-80 из так называемых танковых кладбищ, поскольку производство "Оплотов" тогда было "неслыханной роскошью".
Главным качественным отличием "Оплота" является уникальный динамическая защита, благодаря которому пробить панцирь практически не возможно.
Цели, которую не мог бы уничтожить Оплот, не существует, уверяют на заводе, огонь можно вести 4-мя видами вооружения, в том числе 125-ти миллиметровой пушкой.
Танк попадает в мишень на расстоянии 5 км даже на ходу. Панорамный прицельный комплекс позволяет контролировать ситуацию вокруг без вращения ствола, тепловизор вычисляет врага на расстоянии 10 км, а антилазерна система "Варта" сбивает прицел врага.
- Заказ на производство "Оплотов" для внутриукраинских нужд поступил на завод им. Малышева летом 2017 года, однако теперь там были заняты выполнением контракта с Таиландом, которое было успешно завершено в конце марта 2018-го.
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