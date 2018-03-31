Израиль празднует Песах
Ожидается, что уже сегодня тысячи израильтян отправятся на природу, в национальные парки и заповедники, за что на междугородних шоссе возможны пробки, сообщает 9 канал.
На улицах городов и в местах скопления людей будет больше сотрудников полиции и волонтеров, чем в обычные дни.
С любыми вопросами можно обращаться в справочную службу полиции 110.
В полиции отмечают, что в праздничные дни активизируются грабители и квартирные воры.
"Если вы едете далеко от дома на праздники, оставьте дома включенным свет. Если вы храните ключи на улице, то заберите их оттуда в ближайшие дни", - советуют правоохранители.
Справка
Песах - главный израильский религиозный праздник, введенный в память об освобождении из египетского рабства.
- В полночь в ночь с четверга на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела полную блокаду палестинских территорий. Все КПП закрыты и не будут функционировать до 7 апреля. Исключения будут делаться только в редких гуманитарных случаях.
- На границе между Израилем и Газой произошли столкновения, палестинцы заявляют о 15 погибших.
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