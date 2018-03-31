Израиль празднует Песах

31 марта, 2018, 10:32

Полиция Израиля заявляет о своей готовности обеспечить безопасность граждан во время празднования Песах, которое началось вечером в пятницу, 30 марта

Ожидается, что уже сегодня тысячи израильтян отправятся на природу, в национальные парки и заповедники, за что на междугородних шоссе возможны пробки, сообщает 9 канал.

На улицах городов и в местах скопления людей будет больше сотрудников полиции и волонтеров, чем в обычные дни.

С любыми вопросами можно обращаться в справочную службу полиции 110.

В полиции отмечают, что в праздничные дни активизируются грабители и квартирные воры.

"Если вы едете далеко от дома на праздники, оставьте дома включенным свет. Если вы храните ключи на улице, то заберите их оттуда в ближайшие дни", - советуют правоохранители.

Справка

Песах - главный израильский религиозный праздник, введенный в память об освобождении из египетского рабства.