Используя "перемирие", боевики концентрируют технику, – штаб

31 марта, 2018, 20:58

Используя "режим перемирия", боевики продолжают скрыто концентрировать военную технику и вооружение

Об этом сообщил в субботу представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что в районах населенных пунктов Чистяково, Александровка и Круглик наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвержден факт нахождения 14-ти танков, а в районе населенного пункта Золотое — 9 единиц БМП-1", - сказал он.

Кроме того, по результатам проведенной проверки мест хранения отведенной техники, наблюдатели миссии обнаружили отсутствие 18 танков, 9 минометов 82 калибра и 15 единиц противотанковых пушек МТ-12.

"По имеющейся информации, на Светлодарском направлении зафиксировано перемещение техники боевиков к линии соприкосновения сторон, в количестве 14 БМП и 6 единиц тентовых грузовиков, которые двигались из района населенного пункта Дебальцево в сторону населенного пункта Логвиново", - добавил Гуцуляк.

Он также отметил, что продолжается практика сосредоточения боевиками вооруженных формирований РФ техники и вооружения в населенных пунктах практически по всей линии разграничения.

Так, в восточной части населенного пункта Безымянное, на частных участках зафиксировано расположение нескольких единиц танков, а на территории школы населенного пункта Софиевка — артиллерийские системы различного калибра.

В промзоне населенного пункта Кадиевка, и на территории ПТУ № 10 Раздольного обнаружены реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

"Подобные действия со стороны оккупационной администрации РФ Украинская сторона СЦКК расценивает как очередной этап подготовки средств огневого поражения к их применению по позициям Вооруженных Сил Украины, и по мирному населению Донбасса в нарушение Минских договоренностей, что свидетельствует об их заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - подчеркнул представитель Минобороны.