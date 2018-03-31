 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Венгерский премьер ожидает попытки госпереворота во время выборов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Венгрии действуют до 2 тысяч заговорщиков и они готовят государственный переворот

Об этом передает AFP.

Орбан считает, что этим людям заплатили за то, чтобы они свергли его правительство и допустили поток мигрантов в страну.

"В Венгрии около 2 тысяч проплаченных людей, которые работают во время избирательной кампании, чтобы свергнуть правительство и установить новое, настроенное на поддержку иммиграции и выгодное для Джорджа Сороса", — сказал Орбан.

Он также подчеркнул, что ему известны имена этих людей и на кого они работают.

"Они работают в интересах превращения Венгрии в страну иммиграции", — отметил Орбан.

Также политик анонсировал, что после выборов он будет принимать моральные, политические и юридические меры против своих противников. Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 8 апреля.

Читайте также: Венгрия "разгоняет" тему автономии Закарпатья. История "мягкой оккупации"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать