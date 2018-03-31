Венгерский премьер ожидает попытки госпереворота во время выборов

31 марта, 2018, 00:14

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Венгрии действуют до 2 тысяч заговорщиков и они готовят государственный переворот

Об этом передает AFP.

Орбан считает, что этим людям заплатили за то, чтобы они свергли его правительство и допустили поток мигрантов в страну.

"В Венгрии около 2 тысяч проплаченных людей, которые работают во время избирательной кампании, чтобы свергнуть правительство и установить новое, настроенное на поддержку иммиграции и выгодное для Джорджа Сороса", — сказал Орбан.

Он также подчеркнул, что ему известны имена этих людей и на кого они работают.

"Они работают в интересах превращения Венгрии в страну иммиграции", — отметил Орбан.

Также политик анонсировал, что после выборов он будет принимать моральные, политические и юридические меры против своих противников. Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 8 апреля.

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