Венгерский премьер ожидает попытки госпереворота во время выборов
Об этом передает AFP.
Орбан считает, что этим людям заплатили за то, чтобы они свергли его правительство и допустили поток мигрантов в страну.
"В Венгрии около 2 тысяч проплаченных людей, которые работают во время избирательной кампании, чтобы свергнуть правительство и установить новое, настроенное на поддержку иммиграции и выгодное для Джорджа Сороса", — сказал Орбан.
Он также подчеркнул, что ему известны имена этих людей и на кого они работают.
"Они работают в интересах превращения Венгрии в страну иммиграции", — отметил Орбан.
Также политик анонсировал, что после выборов он будет принимать моральные, политические и юридические меры против своих противников. Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 8 апреля.
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- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгероязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, которая устанавливает язык обучения.
- Венгрия требует, чтобы Украина "притормозила" с законом об образовании до 2023 года.
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