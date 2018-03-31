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В столкновениях на границе с Израилем погибли 16 палестинцев, сотни ранены

В результате столкновений между участниками организованной палестинцами акции протеста и израильскими военными на границе с cектором Газа погибли по меньшей мере 16 палестинцев, еще сотни человек получили ранения

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинское Министерство здравоохранения.

Как известно, 30 марта палестинцы в секторе Газа начали шестинедельный протест - так называемый Большой марш возвращения вблизи границы с Израилем.

Десятки тысяч палестинцев, требующих права на возвращение беженцев в Израиль, собрались в пяти местах вдоль огражденной 65-километровой границы, где были развернуты палаточные городки для запланированного протеста.

Однако акция протеста "Большой марш возвращения" привела к столкновениям между палестинцами и израильскими военными. Сотни палестинских подростков проигнорировали призывы организаторов и израильских военных держаться как можно дальше от границы.

Сообщается, что Совет Безопасности ООН был проинформирован о насилии в секторе Газа в пятницу по просьбе Кувейта.

Палестинский посланник ООН Рияд Мансур заявил, что были убиты по меньшей мере 17 палестинских мирных жителей и более 1400 получили ранения.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал провести независимое расследование и призвал "все соответствующие стороны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к дальнейшим потерям".

США призвали все причастные стороны принять меры для снижения напряжения и снижение риска столкновений.

  • Ранее сообщалось, что 12 палестинцев погибли и сотни получили ранения в результате столкновений с израильскими силами безопасности на границе сектора Газа.
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