В Радомышле на Житомирщине сгорел зал Свидетелей Иеговы
Однако, учитывая то, что "Зал Царства", как называют в этой религиозной конфессии место для проведения богослужений, оформлен как частный дом, спасатели сообщили о факте пожара и его успешной ликвидации только в контексте чрезвычайного происшествия в частной усадьбе.
"25 марта в 16:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме в г. Радомышль. На место происшествия выехали бойцы 16-й государственной пожарно-спасательной части.
Ими выяснено, что возгорание началось из дровника и распространилось на перекрытия рядом расположенного дома. На момент прибытия пожарных, пламя распространилось по всей площади деревянного перекрытия дома. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара привлек дополнительные силы и средства для непрерывной подачи воды", - отмечается на официальном сайте ГСЧС.
Эту же информацию можно найти и на одном из местных ресурсов.
В тот же день, в 16:56 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 19:23 - ликвидировали. В результате чрезвычайного происшествия огнем уничтожено дровник, 6 куб.м дров и перекрытия дома. Внутри сгорели стулья и другая мебель.
Причину пожара будут устанавливать правоохранители.
Как отмечают в соцсетях местные жители, речь идет именно о построенном по типовому проекту месте проведения встреч Свидетелей Иеговы. Это также видно из фотографий, приведенных спасателями.
При этом практика регистрации религиозных сооружений в качестве частных домов широко распространена среди протестантов.
- В 2017 году Свидетели Иеговы были официально запрещены в России. Религиозные сооружения этой конфессии конфискуются, верующих преследуют.
- В Украине их насчитывается более 100 тыс. человек.
- Умышленные поджоги молитвенных домов данного религиозного направления имели место в восточных областях Украины при президентстве Виктора Януковича.
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