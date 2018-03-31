В Радомышле на Житомирщине сгорел зал Свидетелей Иеговы

31 марта, 2018, 20:38

В городе Радомышль Житомирской области по неустановленным причинам произошел пожар в религиозном сооружении местной общины Свидетелей Иеговы

Однако, учитывая то, что "Зал Царства", как называют в этой религиозной конфессии место для проведения богослужений, оформлен как частный дом, спасатели сообщили о факте пожара и его успешной ликвидации только в контексте чрезвычайного происшествия в частной усадьбе.

"25 марта в 16:03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме в г. Радомышль. На место происшествия выехали бойцы 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Ими выяснено, что возгорание началось из дровника и распространилось на перекрытия рядом расположенного дома. На момент прибытия пожарных, пламя распространилось по всей площади деревянного перекрытия дома. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара привлек дополнительные силы и средства для непрерывной подачи воды", - отмечается на официальном сайте ГСЧС.

Эту же информацию можно найти и на одном из местных ресурсов.

В тот же день, в 16:56 бойцы ГСЧС локализовали пожар, а в 19:23 - ликвидировали. В результате чрезвычайного происшествия огнем уничтожено дровник, 6 куб.м дров и перекрытия дома. Внутри сгорели стулья и другая мебель.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Как отмечают в соцсетях местные жители, речь идет именно о построенном по типовому проекту месте проведения встреч Свидетелей Иеговы. Это также видно из фотографий, приведенных спасателями.

При этом практика регистрации религиозных сооружений в качестве частных домов широко распространена среди протестантов.