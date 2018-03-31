В правительстве рассказали, когда украинцы почувствуют эффект от медицинской реформы

31 марта, 2018, 13:28

Успех проводимой правительством Украины реформы медицины станет общим успехом для граждан, которые фактически получат качественные услуги, а врачи - качественные условия труда и достойную зарплату

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

Он подчеркнул, что ситуация в медицине требует изменений, поскольку десятилетиями в этой сфере продолжалась "борьба за денежные потоки, а не за качество услуг".

"И я тоже терял близких людей из-за несостоятельности нашей медицины, неспособности спасти жизнь. И эта боль многих из нас сопровождает всю жизнь, - сказал Владимир Гройсман. - Поэтому нам надо изменить ситуацию, и мы ее изменим".

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Глава Кабмина подчеркнул, что этот процесс потребует времени. И даже развитые государства мира проводят такие реформы десятилетиями.

"За 3-5 лет мы ситуацию изменим. Она уже в следующем году станет другой. Мы все, что нужно, будем платили за услугу. Для людей все будет бесплатно! Но каждое заведение должно знать, что должно принять пациента качественно, предоставить ему нормальную услугу. Сразу все не произойдет. Но сейчас мы вводим систему, когда "деньги идут за пациентом". Именно вы (граждане - ред.) будете показывать, куда заплатить деньги за услугу. И это чушь, что кто-то из пациентов будет платить. Хочу обратиться к политикам и людям: реформа этого (оплату услуги пациентом - ред.) не предусматривает. Мы будем платить за пациента и за внимание к гражданам", - отметил Гройсман.

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Премьер-министр подчеркнул, что в процессе изменений возможны дискомфорт и непонимание. Но все можно решить.

"Мы строим кардиоцентры, начали программу "Доступные лекарства" - сегодня миллионы украинцев получают лекарства бесплатно. Мы создаем инфраструктуру и должны внедрить новую систему в ней. При этом ответственность - это главный аспект внедрения изменений", - подытожил премьер.