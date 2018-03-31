В Лондоне обыскали самолет "Аэрофлота", прибывший из Москвы
Об этом сообщил в своем Twitter журналист BBC.
"Обыск российского самолета в Великобритании: МИД Британии подтвердил BBC, что это была таможенная проверка рейса "Аэрофлот" в Хитроу в этот день (30 марта). Авиакомпания заявила, что готова сотрудничать с правоохранителями Британии, если будут даны объяснения".
Однако в МИД не уточнили, с чем именно связана проверка.
Впоследствии журналист BBC сообщил, что самолет вернулся в Москву, однако с задержкой почти на 3 часа.
Полиция Лондона заявила, что в курсе сообщений, которые циркулируют в социальных медиа об оыске российского самолета, однако отметила, что их подразделения не проводили обыск.
В компании "Аэрофлот" заявили, что "в момент осмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет, остался лишь командир воздушного судна, который был изолирован в кабине", сообщает "Дождь".
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Впоследствии представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что во время досмотра командира экипажа закрыли в кабине, и назвала действия британской стороны провокацией. По ее словам, в аэропорт отправились представители российского посольства.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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