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В Лондоне обыскали самолет "Аэрофлота", прибывший из Москвы

В Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу"

Об этом сообщил в своем Twitter журналист BBC.

"Обыск российского самолета в Великобритании: МИД Британии подтвердил BBC, что это была таможенная проверка рейса "Аэрофлот" в Хитроу в этот день (30 марта). Авиакомпания заявила, что готова сотрудничать с правоохранителями Британии, если будут даны объяснения".

Однако в МИД не уточнили, с чем именно связана проверка.

Впоследствии журналист BBC сообщил, что самолет вернулся в Москву, однако с задержкой почти на 3 часа.

Полиция Лондона заявила, что в курсе сообщений, которые циркулируют в социальных медиа об оыске российского самолета, однако отметила, что их подразделения не проводили обыск.

В компании "Аэрофлот" заявили, что "в момент осмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет, остался лишь командир воздушного судна, который был изолирован в кабине", сообщает "Дождь".

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Впоследствии представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что во время досмотра командира экипажа закрыли в кабине, и назвала действия британской стороны провокацией. По ее словам, в аэропорт отправились представители российского посольства.

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