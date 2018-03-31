В Киеве спецназовцы обнаружили у пьяного водителя BMW гранату и травматический пистолет со стертыми номерами

31 марта, 2018, 12:08

Происшествие произошло вчера вечером в Днепровском районе: наряд заметил жителя Киевской области в нетрезвом состоянии

При досмотре у него изъяли опасные предметы, мужчину задержали, передает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк, наряд получил вызов о том, что на бульваре Перова возле автомобиля BMW находится нетрезвый мужчина:

"Когда полицейские прибыли на место, заметили там мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который приставал к людям. При досмотре у него в карманах куртки обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, травматический пистолет со "сбитыми" номерами".

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, которая задокументировала произошедшее. Согласно предварительному заключению экспертов, граната, которую изъяли у фигуранта, является боевой, однако все предметы отправили на исследование.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он - житель Киевской области 1978 года рождения. Уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.