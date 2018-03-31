 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве спецназовцы обнаружили у пьяного водителя BMW гранату и травматический пистолет со стертыми номерами

Происшествие произошло вчера вечером в Днепровском районе: наряд заметил жителя Киевской области в нетрезвом состоянии

При досмотре у него изъяли опасные предметы, мужчину задержали, передает отдел коммуникации полиции Киева.

Как рассказал командир полка полиции особого назначения №1 Руслан Цикалюк, наряд получил вызов о том, что на бульваре Перова возле автомобиля BMW находится нетрезвый мужчина:

"Когда полицейские прибыли на место, заметили там мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который приставал к людям. При досмотре у него в карманах куртки обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1, травматический пистолет со "сбитыми" номерами".

На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу, которая задокументировала произошедшее. Согласно предварительному заключению экспертов, граната, которую изъяли у фигуранта, является боевой, однако все предметы отправили на исследование.

"Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он - житель Киевской области 1978 года рождения. Уголовное производство начали по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами", - сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

31 марта, 2018 суббота

30 марта, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать