В Киеве полиция ввела план "перехват" из-за перестрелки водителей

31 марта, 2018, 21:16

Киевская полиция ввела план "перехват" из-за стрельбы на проспекте Глушкова

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, со слов свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередность проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие.

В 16.20 в столице введен в действие план "перехват". Правоохранители разыскивают автомобили белый "Мерседес Бенц Спринтер" и темный "Сузуки Гранд Витара": по словам очевидцев, водители этих машин устроили перестрелку.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями.

Событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.