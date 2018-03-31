В Кембридже прощаются со Стивеном Хокингом
Об этом сообщает ВВС.
Когда к церкви Святой Марии подъехал похоронный кортеж, колокола пробили 76 раз - количество лет, прожитых знаменитым ученым. Несмотря на то что Хокинг был атеистом, его семья решила организовать церемонию прощания в церкви.
Родные, включая трех его детей - Люси, Роберта и Тима, - следовали за гробом, украшенным белыми лилиями и розами, которые символизируют вселенную.
Возле церкви собрались сотни поклонников физика-теоретика, встретив катафалк аплодисментами.
Одним из первых на церемонию появился актер Эдди Редмэйн, который в 2014 году сыграл ученого в фильме Вселенная Стивена Хокинга.
- Прах Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой Исаака Ньютона.
Mourners line the street and applaud as Stephen Hawking enters St mary's Church in Cambridge. Via @HaskanKaya pic.twitter.com/6EJgttdij3— Greg Hogben (@MyDaughtersArmy) 31 марта 2018 г.
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