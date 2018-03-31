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В декларации за 2017 год Гройсман отчитался о 17,1 млн грн доходов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Общая сумма начисленного дохода за прошлый год составляет 17 102 320 грн (начисленный доход в 2016 году составил 15 801 536 грн).

Как и в прошлом году, доход состоял из заработной платы на посту премьер-министра - свыше 435 647 грн, доходов от предоставления недвижимого имущества, приобретенного до 2006 года, в аренду - 5 150 000 грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) - 8 797 630 грн, доходов от размещения средств на банковских счетах - 2 719 044 грн.

В прошлом году также не произошло существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит главе правительства.

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