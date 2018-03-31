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Украинцам объяснили, как сыграть в Мега Миллионы с джекпотом $502 млн

Популярная американская лотерея Мега Миллионы разыгрывает крупнейший лотерейный джекпот в мире - $502 миллионов.

Тираж состоится в ближайшую пятницу, 30 марта 2018 г., а принять участие в тираже сможет каждый, вне зависимости от своего местонахождения.

Не все жители Украины готовы отправиться в путешествие в США, чтобы приобрести лотерейные билеты, тем не менее, это не повод не участвовать в грандиозных лотерейных тиражах, которые предлагает Америка.

Благодаря первому в мире лотерейному сервису, принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Тиражи Mega Millions проходят по вторникам и пятницам, джекпоты часто возглавляют топ-чарты крупнейших в мире лотерей, а второстепенные призы могут составить целое состояние!

Как играть в европейскую лотерею онлайн?

Участвовать в тиражах Мега Миллионс из Украины так же просто, как если бы вы находились в США.

Все, что нужно для этого сделать – купить официальные билеты онлайн и выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Участвовать в европейских лотереях можно и с систематической формой, что во много раз повысит шансы на выигрыш!

The Lotter – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов, а громкие истории победителей ежегодно вдохновляют тысячи жителей планеты играть в лотерею онлайн.

Победители в лотерею онлайн

Ежечасно участники на TheLotter выигрывают в лотереи онлайн, представленные на сайте. Так, в настоящий момент общая сумма лотерейных выигрышей на сайте уверенно приближается к отметке в 90 миллионов долларов.

Больше всего ажиотажа вызвала история выигрыша жителя Багдада в американскую лотерею Орегон Мегабакс. М. приобрел свой лотерейный билет на TheLotter в августе 2015 г., и его наградой стал джекпот в размере $6.4 миллиона.

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Небывалая история выигрыша получила широкое освещение в мировых СМИ - New York Times, Daily Mail, NBC, CNN, и Associated Press, а официальная лотерея Орегона, проанализировав работу TheLotter, полностью одобрила метод приобретения лотерейных билетов через лотерейный сервис.

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