Украина до сих пор страдает из-за финансовой политики премьера Тимошенко, - Пинзеник

31 марта, 2018, 13:49

В 2009 году, с учетом приближения президентских выборов, тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко загнала Украину в долговую яму, из которой мы до сих пор не можем выбраться

Об этом рассказал дважды министр финансов, основатель и первый председатель партии ПРП Виктор Пинзеник в эфире программы "Досье" с Сергеем Руденко на телеканале Эспрессо.TV.

По его словам, именно это решение Тимошенко и стало причиной его решения не подписывать государственный бюджет 2009 года и подать в отставку с поста главы Минфина.

"Если эксперты внимательно посмотрят развитие ситуации за последние 10 лет, то влезания в серьезные (финансовые - ред.) проблемы началось в 2009 году. Дефицит бюджета и прирост долга был крупнейшим - не в абсолютном размере, а в относительном значении. И это был единый бюджет, на котором нет подписи министра финансов. Потому что я отказался подписывать этот документ", - заявил Пинзеник.

По его словам, после принятия бюджета-2009 он попытался убедить правительство "переделать бюджет, принять новый".

"И Минфин даже подготовил целый ряд решений, в которых нуждалась страна. Не простых решений, потому что страна находилась в состоянии кризиса. Главная философия этих решений была в том, чтобы не позволить втянуть страну в долги. Напомню, что на тот момент долг Украины был меньше, чем 100 млрд грн против нынешних более 2 трлн грн. И страна была бы в совсем другой ситуации, если бы она придерживалась совсем другой бюджетной и макроэкономической культуры, которая к тому времени уже каким-то образом была сформирована. К сожалению, найти поддержку и понимание в правительстве не получилось. Я остался один. И мне пришлось принимать решение - решение для меня очевидное", - рассказал Пинзеник.

При этом после своей отставки он встретил Тимошенко только "через несколько лет": "В зале парламента".