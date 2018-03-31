Трамп приказал заморозить 200 млн для восстановления Сирии, - СМИ

31 марта, 2018, 18:16

Американские СМИ утверждают, что президент США Дональд Трамп приказал заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии

Об этом сообщают The Wall Street Journal и The Hill.

По данным The Wall Street Journal, Трамп заморозил средства, прочитав в новостях, что США согласились предоставить дополнительные 200 млн долларов на нужды по восстановлению и стабилизации ситуации в Сирии.

Сообщается, что о дополнительном финансировании для Сирии в феврале заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Свое заявление он сделал в Кувейте во время встречи министров коалиции по борьбе с "Исламским государством" в Ираке и Сирии.

Представитель Госдепартамента США признал, что постоянно происходит переоценка финансирования, однако не подтвердил замораживания финансов на стабилизацию Сирии.

"По просьбе президента о пересмотре всей международной помощи, мы будем постоянно переоценивать соответствующие уровни помощи и то, как они могут быть использованы. Мы делаем это на постоянной основе", - сказал пресс-секретарь изданию The Hill.

Сообщается, что недавно Трамп заявил о том, что США скоро выйдут из Сирии. "Очень скоро, очень скоро мы выйдем", - сказал он. "Мы собираемся вернуться в нашу страну, которой мы принадлежим, где мы хотим быть."