Сутки в АТО: 32 обстрела, есть погибший и раненые

31 марта, 2018, 07:38

Российско-оккупационные войска продолжают срывать "пасхальное перемирие", установленное на линии разграничения сторон с полуночи 30 марта

За минувшие сутки россияне и наемники осуществили 32 обстрела украинских позиций, говорится в обнародованной в 06.00 сводке пресс-центра штаба АТО по 30 марта 2018 года.

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В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракетой россияне обстреляли укрепления вблизи Талаковки, применил гранатометы в районе Опытного, Верхнеторецкого, Богдановки, Шахты Бутовка, Лебединского и Широкино.

Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки обстреляны украинские укрепления в Водяном, а из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя и Пищевика. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Павлополя, Авдеевки, Опытного, Богдановки, Новотроицкого, Каменки, Марьинки, Пищевика и Песков.

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На Луганском направлении из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по опорным пунктам наших защитников в районе Луганского. Также гранатометы враг применил неподалеку Катериновки.

"К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов получили ранения. Всех пострадавших доставили в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

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