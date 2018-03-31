СМИ рассказали, кто занимается развитием капелланской службы в Госпогранслужбе

31 марта, 2018, 15:10

Бывший иподиакон и ближайший помощник настоятеля Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополита Павла (Лебедя) Тарасий Борак трудоустроился в администрации Государственной пограничной службы Украины

Там он занял должность помощника руководителя отдела по вопросам службы военного духовенства (капелланства) в Центре профилактики коррупционных рисков и воспитания добропорядочности, пишет Религиозная правда.

"Фактически представитель Украинской православной церкви Московского патриархата, входящей в состав РПЦ, развивает капелланство в структуре, которая непосредственно принимает участие в проведении АТО на Востоке Украины, воюя против российских наемников", - отмечает издание.

Борак с Лебедем. На обеих фотографиях он расположен от него слева

По данным авторов материала, ранее Борак постоянно сопровождал Лебедя во время церковных церемоний и выполнял личные поручения настоятеля Лавры, в частности, перевозил средства в Россию и занимался закупкой церковных товаров на территории государства-агрессора.

Сейчас же, Борак, вероятно, будет заниматься развитием капелланства в пограничной службе.

Прямых доказательств в подтверждение этого утверждения у журналистов издания нет, есть лишь информация от собственных источников внутри ведомства и косвенные показания. Скажем, сотрудники службы получили анкеты, в которых они должны указать к какой именно религиозной конфессии принадлежат.

Журналисты не исключают, что именно на основании полученных данных и будет формироваться капелланская служба:

В анкете военнослужащие Государственной пограничной службы должны поставить отметку, к какой религиозной конфессии себя относят. Во-первых, стоит отметить, что довольно странно выглядит порядок расположения конфессий - он хаотичен и не соответствует современному делению религиозных организаций в Украине. Во-вторых, в предложенных чиновниками ответах – УПЦ Московского патриархата, которая идет первым пунктом, почему-то представлена без аббревиатуры МП. Следом расположилась УАПЦ – третья по величине православная церковь в Украине... И уже на третьем и четвертом местах соответственно авторы разместили УПЦ КП и УГКЦ. Это при том, что последние две конфессии имеют наибольшее представительство капелланов в ВСУ и Нацгвардии. Например, в Вооруженных силах Киевский патриархат имеет 70% священников, в Национальной гвардии - более 80%. Поэтому, вышеприведенная последовательность религиозных организаций, не исключено, была сформирована именно таким образом намеренно".

Анкетирование проводится до 15 апреля.

По данным "Религиозной правды", новый глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, который родился на Сумщине, сам тесно связан с Украинской православной церковью Московского Патриархата. Его брат Николай Цигикал возглавляет Свято-Троицкий приход УПЦ МП в Липоводолинском районе Сумской области.

"Свою церковную династию имеет и экс-помощник опального митрополита Павла - Тарасий Борак. Его отец Владимир - благочинный Криворожского городского Южного благочиния УПЦ МП. Брат Роман - настоятель одного из храмов в Кривом Роге", - отмечается в расследовании.

Портал обратился к пограничникам за разъяснением, но там ответили, что приведенная выше информация не соответствует действительности".

Однако факт трудоустройства Борака в ГПСУ подтвердили:

"Борак у нас работает, но не имеет распорядительных полномочий".