СБУ закрыла въезд российским дипломатам, выдворенным из США

31 марта, 2018, 21:32

СБУ запретила въезд в Украину на 5 лет 60 гражданам РФ, выдворенным из США, за причастность к деятельности спецслужб страны-агрессора

Как сообщает пресс-служба СБУ, запрет касается 48 дипломатов посольства России и 12 человек из Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, которые были высланы из США 26 марта.

"Их деятельность признана несовместимой со статусом дипломата", - отметили в Службе безопасности.

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Там напомнили, что 27 марта СБУ закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворены из Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.