СБУ расследует антиукраинскую деятельность Московского патриархата

31 марта, 2018, 08:51

В течение 4 лет войны на Донбассе религиозные и культовые сооружения УПЦ МП используются спецслужбами РФ для ведения разведывательной операции, а представители духовенства этой конфессии участвуют в террористической деятельности и поддерживают боевиков

Об этом во время круглого стола "Агрессия РФ против Украины: исторические параллели и современное измерение" в Покровске Донецкой области рассказали полковники СБУ Валерий Удовиченко и Юлия Лапутина, сообщает Вчасно.

Представители Службы безопасности привели примеры того, что епископы Московского патриархата на Донбассе добровольно становятся служителями кремлевского режима.

Так, в 2014 году на Донетчине монахи Свято-Успенской Святогорской лавры разместили на обратной стороне иконы Божией матери новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на Пасхальные праздники.

Также в 2014-м Игорь Гиркин, один из лидеров террористической организации "ДНР", вместе с другими боевиками получил убежище в одной из церквей УПЦ МП Славянска, в ней террорист также создал свой батальон и освятил оружие.

"Фактически храмы УПЦ МП стали ячейками, на которые опирались в своей деятельности против Украины", - подчеркнул Удовиченко.

Сейчас СБУ проводит расследование деятельности Московского патриархата по всей территории Украины.

"Расследование проводится путем научных экспертиз, выявления документов, свидетельства людей, которые видели или были участниками мероприятий, которые осуществляла УПЦ МП. Осуществляется опрос свидетелей и сбор доказательств, исследуется церковная литература на предмет наличия манипулятивных текстов", - добавила Лапутина.

Она подчеркнула, что вторжению России в Крым и на Донбасс предшествовал большой период латентной агрессии и распространения манипулятивной технологии именно в церковной сфере.