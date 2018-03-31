Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших
31 марта, 2018, 18:59
Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека
Об этом сообщает Le Figaro.
Авария произошла примерно в 12:15 (по местному времени).
По данным источников, пилот, вероятно, потерял управление над самолетом.
По информации Le Progres.fr, 60-летний пилот и его 55-летний пассажир погибли.
На место аварии прибыли двадцать пожарных. Правая полоса автомагистрали А47, вблизи которой упал самолет, была перекрыта.
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