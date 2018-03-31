Самолет упал на шоссе во Франции: двое погибших

31 марта, 2018, 18:59

Во Франции возле города Сен-Шамон разбился двухмоторный самолет, на борту которого находились два человека

Об этом сообщает Le Figaro.

Авария произошла примерно в 12:15 (по местному времени).

По данным источников, пилот, вероятно, потерял управление над самолетом.

По информации Le Progres.fr, 60-летний пилот и его 55-летний пассажир погибли.

На место аварии прибыли двадцать пожарных. Правая полоса автомагистрали А47, вблизи которой упал самолет, была перекрыта.