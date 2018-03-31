Ровно через год в Украине должны состояться президентские выборы

31 марта, 2018, 07:21

Очередные выборы главы Украинского государства пройдут 31 марта 2019 года, то есть ровно через 1 год

Такой порядок установлен действующей редакцией Конституции Украины, передает Эспрессо.TV.

"Очередные выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента Украины", - говорится в ч. 5 ст. 103 Основного закона.

Исключение может быть лишь в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины, как это имело место на осенью 2014 года, когда Виктор Янукович самоустранился от обязанностей руководителя государства. Согласно Конституции, если подобное имеет место, "выборы президента Украины проводятся в период 90 дней со дня прекращения полномочий".

Читайте также: Вакарчук - президент, Зеленский - премьер. Почему это не очень смешно

Та же 103-я статья предусматривает, что президентом может быть избран гражданин Украины, который достиг 35 лет, имеет право голоса, проживает в Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком.

Кроме того, президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, которое имеет целью получение прибыли.

Стоит отметить, что законодательство ограничивает количество сроков президентского правления для одного лица (не более 2-х подряд), однако тем, кто еще не выбирался, позволяет сколько угодно выдвигать свою кандидатуру.