Ровно через год в Украине должны состояться президентские выборы
Такой порядок установлен действующей редакцией Конституции Украины, передает Эспрессо.TV.
"Очередные выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий президента Украины", - говорится в ч. 5 ст. 103 Основного закона.
Исключение может быть лишь в случае досрочного прекращения полномочий президента Украины, как это имело место на осенью 2014 года, когда Виктор Янукович самоустранился от обязанностей руководителя государства. Согласно Конституции, если подобное имеет место, "выборы президента Украины проводятся в период 90 дней со дня прекращения полномочий".
Читайте также: Вакарчук - президент, Зеленский - премьер. Почему это не очень смешно
Та же 103-я статья предусматривает, что президентом может быть избран гражданин Украины, который достиг 35 лет, имеет право голоса, проживает в Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет и владеет государственным языком.
Кроме того, президент Украины не может иметь другого представительского мандата, занимать должность в органах государственной власти или в объединениях граждан, а также заниматься иной оплачиваемой либо предпринимательской деятельностью или входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия, которое имеет целью получение прибыли.
Стоит отметить, что законодательство ограничивает количество сроков президентского правления для одного лица (не более 2-х подряд), однако тем, кто еще не выбирался, позволяет сколько угодно выдвигать свою кандидатуру.
- В эфире Эспрессо.TV о своем намерении баллотироваться на высшую государственную должность в 2019 году уже заявили председатель движения "Волна", генерал-майор юстиции Виктор Чумак и лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.
- Как отметил Чумак, несколько оппозиционных сил проведут совместные праймериз, на которых будет определен единый кандидат в президенты от оппозиции. Тягнибок также считает, что правые силы должны выдвинуть единого кандидата.
- При этом самые высокие рейтинги симпатий избирателей среди потенциальных кандидатов имеют действующий глава государства Петр Порошенко и глава политической партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
- Однако, как считает бывший председатель Комитета избирателей Украины (КИУ), нардеп Игорь Попов, сейчас ни Порошенко, ни Тимошенко не готовы уверенно победить на президентских выборах-2019.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-