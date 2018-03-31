Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, - СМИ
31 марта, 2018, 17:39
Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Из Посольства Украины в Москве, согласно решению МИД России, высланы 6 дипломатов из Генконсульства в Ростове-на-Дону - 5 дипломатов из Генконсульства в Санкт-Петербурге - 2", - сказал источник.
По его словам, сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске не высылали - такой шаг был бы равносилен закрытию этих учреждений, поскольку там работает, буквально, по 2-3 человека.
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Кроме того, собеседник сообщил, что дипломаты уже покинули посольство Украины в Москве и уехали в Украину.
- Как известно, Россия высылает 13 украинских дипломатов в ответ на объявление Киевом персоной нон грата 13 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Британии.
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