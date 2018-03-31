Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, - СМИ

31 марта, 2018, 17:39

Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Из Посольства Украины в Москве, согласно решению МИД России, высланы 6 дипломатов из Генконсульства в Ростове-на-Дону - 5 дипломатов из Генконсульства в Санкт-Петербурге - 2", - сказал источник.

По его словам, сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске не высылали - такой шаг был бы равносилен закрытию этих учреждений, поскольку там работает, буквально, по 2-3 человека.

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Кроме того, собеседник сообщил, что дипломаты уже покинули посольство Украины в Москве и уехали в Украину.