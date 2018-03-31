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Россия угрожает ответом на проверку самолета "Аэрофлота" в Лондоне

Россия после проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

В ведомстве также заявили, что координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос о причинах проверки российского самолета.

"В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета как неправомерные, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Лондоне провели досмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу". МИД Британии подтвердил BBC, что это была таможенная проверка рейса "Аэрофлота".

Посольство России в Великобритании направило британскому МИД ноту с требованием разъяснить причины проверки самолета "Аэрофлота" в аэропорту "Хитроу".

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