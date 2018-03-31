Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов
Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.
Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.
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После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, находящихся в длительных командировках в Великобритании.
"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало дурно в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
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