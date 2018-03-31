Россия требует от Великобритании забрать еще 50 дипломатов

31 марта, 2018, 19:14

Россия требует от Великобритании в месячный срок сократить число дипломатических работников в РФ более чем на 50 человек

Это следует из слов пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в Facebook.

Она напомнила, что Великобритания выслала 23 российских дипломата в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

"Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран", - утверждает Захарова.

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После этого, по ее словам, Россия потребовала от Великобритании в месячный срок привести суммарное количество работников посольства и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, находящихся в длительных командировках в Великобритании.

"Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", - сообщила Захарова.