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"Мариуполь" принимает "Динамо", "Заря" - "Шахтер". Расписание матчей 25 тура чемпионата Украины


фото: upl.ua
В 25 туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" принимает "Динамо", а "Заря" играет на своем поле с "Шахтером"

Чемпионат Украины по футболу. Второй этап. 25-й тур

31 марта

14:00 - "Карпаты" - "Черноморец"

14:00 - "Звезда" - "Александрия", "Футбол 2"

17:00 - "Ворскла" - "Верес", "Футбол 2"

1 апреля

17:00 - "Мариуполь" - "Динамо", "Футбол 1"

19:30 - "Заря" - "Шахтер", "2+2"

19:30 - "Сталь" - "Олимпик", "Футбол 1"

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