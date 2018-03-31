"Мариуполь" принимает "Динамо", "Заря" - "Шахтер". Расписание матчей 25 тура чемпионата Украины
31 марта, 2018, 08:00
В 25 туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" принимает "Динамо", а "Заря" играет на своем поле с "Шахтером"
Чемпионат Украины по футболу. Второй этап. 25-й тур
31 марта
14:00 - "Карпаты" - "Черноморец"
14:00 - "Звезда" - "Александрия", "Футбол 2"
17:00 - "Ворскла" - "Верес", "Футбол 2"
1 апреля
17:00 - "Мариуполь" - "Динамо", "Футбол 1"
19:30 - "Заря" - "Шахтер", "2+2"
19:30 - "Сталь" - "Олимпик", "Футбол 1"
- 30 апреля "Укрзализныця" сообщила, что изменила график движения, чтобы болельщики "Динамо" могли после матча с "Мариуполем" успеть на поезд до Киева.
- В первом круге чемпионата Украины "Динамо" отказалось ехать на гостевой матч с "Мариуполем" из-за отсутствия гарантий безопасности в прифронтовом городе.
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Киевскому клубу было засчитано техническое поражение, на которое он подал апелляцию в международный Спортивный арбитражный суд, однако проиграл дело.
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