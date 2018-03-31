Прокуратура проверит передачу Московскому патриархату органного зала в Днепре

31 марта, 2018, 14:10

Прокуратура Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту передачи органного зала в Днепре в пользу Московского патриархата

Об этом в Facebook написал общественный активист Александр Гумиров.

В конце февраля 2018 года активист направил письмо Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) с требованием начать уголовное производство относительно передачи органного зала в Днепре в собственность Украинской православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП).

НАБУ переадресовала это письмо в прокуратуру Днепропетровской области. В соответствии с ответом прокуратуры, уголовное производство по ч.1 статьи 364 УКУ, открытое по факту передачи органного зала церкви.

Уголовное производство было открыто еще 25 мая 2017 года. Однако, известно об этом стало лишь теперь.

Справка

По открытым данным, 30 декабря 2009 года тогдашний председатель областного совета Юрий Вилкул издал своей доверенному лицу Александру Смирному доверенность, которая предоставляла ему возможность подписывать и заключать мировые соглашения от имени Днепропетровского областного совета. 26 августа 2010 года Смирный от имени облсовета подписал мировое соглашение с религиозной общиной "Свято-николаевский храм" УПЦ МП, согласно которой здание органного зала перешла в собственность церкви.

С февраля 2017 года жители Днепра пытаются вернуть органный зал.

В апреле 2017 года суд отказался возвращать органный зал общине Днепра. Защитник органного зала пообещал подать две апелляции на решение суда.

27 июля 2017 года Апелляционный суд оставил органный зал Днепра в собственности Московского патриархата.