Представитель власти не должен копировать Кадырова, - Кива о экс-главе Николаевской ОГА

31 марта, 2018, 08:18

Теперь уже бывший руководитель Николаевщины Алексей Савченко больше всего запомнился тем, что подражал стиль одиозного руководителя подконтрольной россиянам Чечни Рамзана Кадырова

Таким впечатлением поделился председатель Социалистической партии Украины Илья Кива в эфире Еспресо.TV.

"Я вижу это сходство. И рубашки у него такие, как у Кадырова. И поведение. И весь такой его угрожающий вид", - отметил он.

Подобное, по словам Киви, недопустимо.

Читайте также: Борьба против Савченко: кому выгодна дестабилизация в Николаеве. Особое мнение

"Я Вам, как АТОвец, как человек, который полтора года провел на фронте, скажу: мы же воевали за другую страну, другую жизнь. По настоящие, честные, правильные взаимоотношения, за порядок, за дисциплину. Мы же искренне шли. Ради того, чтобы наша страна не жила с губернаторами, которые хотят копировать наших врагов - Кадыровых ", - добавил политик.

При этом Кива подчеркнул, что отставка Савченко оказалась возможной исключительно за счет давления общественности.

"В этой ситуации - спасибо общественности, которая заставила написать заявление (заявление Савченко об увольнении, - ред.). Под давлением. Потому что, насколько я знаю, на это ушла неделя. Почему этого не было сделано раньше?" - заявил глава Соцпартии.