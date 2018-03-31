Представитель власти не должен копировать Кадырова, - Кива о экс-главе Николаевской ОГА
Таким впечатлением поделился председатель Социалистической партии Украины Илья Кива в эфире Еспресо.TV.
"Я вижу это сходство. И рубашки у него такие, как у Кадырова. И поведение. И весь такой его угрожающий вид", - отметил он.
Подобное, по словам Киви, недопустимо.
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"Я Вам, как АТОвец, как человек, который полтора года провел на фронте, скажу: мы же воевали за другую страну, другую жизнь. По настоящие, честные, правильные взаимоотношения, за порядок, за дисциплину. Мы же искренне шли. Ради того, чтобы наша страна не жила с губернаторами, которые хотят копировать наших врагов - Кадыровых ", - добавил политик.
При этом Кива подчеркнул, что отставка Савченко оказалась возможной исключительно за счет давления общественности.
"В этой ситуации - спасибо общественности, которая заставила написать заявление (заявление Савченко об увольнении, - ред.). Под давлением. Потому что, насколько я знаю, на это ушла неделя. Почему этого не было сделано раньше?" - заявил глава Соцпартии.
- Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик, и. о. председателя Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
- Основатель и первый командир добровольческого батальона "Азов", а ныне нардеп и глава политпартии "Азов" Андрей Белецкий заявил, что председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко непосредственно несет ответственность за гибель и.о. председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина. По его словам, причиной конфликта между ними стали 150 млн грн, которые якобы в обход тендера было выделено на ремонт аэропорта.
- 19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.
- 20 марта под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него.
- Следователи рассматривают пять версий по делу о совершении самоубийства исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта, участником АТО Владиславом Волошиным.
- 30 марта глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко зарегистрировал заявление к президенту, в котором просит об отстранении от должности. Вечером того же дня Петр Порошенко отстранил Савченко от занимаемой должности.
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