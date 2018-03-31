Порошенко назвал защитников "Северного потока-2" сообщниками Москвы
Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта, пишет DW.com.
Строительство "Северного потока - 2" является "серьезной опасностью" для Украины, уверен украинский президент.
С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взымал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, сократит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" ее.
Для России "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.
Также Порошенко считает, что дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию.
- Напомним, Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-