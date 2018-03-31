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Порошенко назвал защитников "Северного потока-2" сообщниками Москвы

Сторонники строительства трубопровода "Северный поток-2" являются "союзниками России в ее гибридной войне"

Такое мнение президент Украины Петр Порошенко выразил в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое будет опубликовано в субботу, 31 марта, пишет DW.com.

Строительство "Северного потока - 2" является "серьезной опасностью" для Украины, уверен украинский президент.

С одной стороны, Киев ежегодно будет терять по 2 млрд долларов пошлин, которые Киев взымал за транзит российского газа в Европу. С другой стороны, российский концерн "Газпром", вероятно, сократит объемы поставок газа в Украину и таким образом "ослабит" ее.

Для России "Северный поток - 2" - это "инструмент политического давления", подчеркнул Порошенко.

Также Порошенко считает, что дело об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь последствия для прокладки трубопровода, который должен соединить Россию и Германию.

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