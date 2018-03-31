Около 100 авиарейсов Ryanair и EasyJet отменили из-за пожара в лондонском аэропорту
Об этом сообщает Independent.
Около 16:00 по местному времени загорелся шатловый автобус возле терминала аэропорта. Сотрудники эвакуировали пассажиров из зоны чекина.
Отменены более 100 авиарейсов, большинство - авиакомпании Ryanair. Так, пришлось отменить более 80 рейсов Ryanair в Венецию, Прагу, Барселону и другие. Другой лоукост, EasyJet отменил рейсы в Амстердам, Бильбао и Неаполь.
Самолету Ryanair, который собирался взлетать и отправляться в Барселону, пришлось развернуться и остаться в аэропорту Станстед.
"Уже катились по взлетной полосе, как развернулись и теперь нужно покинуть самолет, потому что за 45 минут до этого загорелся автобус. Это, наверное, какая-то шутка. Уже взлетавшие самолеты можно было бы и отпустить", - написал в Twitter пассажир этого рейса Джо Кешмен.
Всего более 15 тысяч пассажиров не смогли вылететь. Из-за хаоса с повторным чекином аэропорт Станстед будет закрыт до конца дня.
Издание отмечает, что по правилам в таких ситуациях авиакомпании должны обеспечить пассажиров бесплатной едой и номером в отеле. Но на практике пассажиры часто вынуждены сами добывать себе пищу и искать место ночлега.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-