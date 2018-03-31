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Нацполиция задержала в Броварах на Киевщине "оконного" мошенника

Злоумышленник оставил более сотни броварчан без окон, без дверей да еще и без собственных средств

Мужчина предлагал услуги по установке металлопластиковых окон по низкой цене (-50%), составлял липовые договоры, брал предоплату за работу (500 гривен), после чего исчезал, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В течение 5 месяцев в полицию поступило 108 сообщений от жителей г. Бровары про преступные действия предпринимателя-мошенника. Неизвестный обманным путем завладел их денежными средствами в сумме 54 тыс. грн.

Работники Броварской отдел полиции провели комплекс оперативно-розыскных действий, в результате - установили и задержали злоумышленника, который наживался на доверчивых людях. Им оказался 38-летний местный житель.

Сейчас ему сообщено о подозрении. По всем фактам мошенничеств следователи открыли уголовные производства.

Мошеннику грозит до 3 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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